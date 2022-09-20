"النواب اللبنانى" يؤكد على ضرورة تكثيف العمل لإنجاز التشريعات وحفظ حقوق المودعين

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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إصرار المجلس النيابي على تكثيف عمله لإنجاز المطلوب منه على صعيد التشريعات الإصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الإطار وحفظ حقوق المودعين.

جاء ذلك خلال استقباله الإثنين لوفد من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة الصندوق الدولي للبنان ارنستو ريجو راميريز بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في العاصمة بيروت.

وتم خلال اللقاء، عرض مراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي.

وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس النواب أيضا سفير بلجيكا الجديد كوين فيرفايكي في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة سفيرًا لبلاده لدى لبنان.

كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة وآخر المستجدات خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.