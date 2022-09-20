المستشار الألمانى: لا يمكن قبول الاستفتاءات الروسية لضم أراض أوكرانية

كتب أحمد عرفة

قال أولاف شولتز، المستشار الألمانى، إنه لا يمكن قبول الاستفتاءات الروسية لضم أراض أوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قررت الإدارة الموالية لموسكو في منطقة زابوريجيا الأوكرانية إجراء استفتاء على الانضمام لروسيا اعتبارا من يوم 23 سبتمبر، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

وكان قد أعلنت سلطات جمهورتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومنطقتا زابوروجيا وخيرسون بدء الإجراءات لتنظيم استفتاء شعبي حول الانضمام إلى روسيا.

إلى ذلك بحث رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مع رئيس جمهورية لوجانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء الاستفتاء في الجهوريتين.