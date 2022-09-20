الكنيسة تنظم حفلا لـ 250 طفل وطفلة من مدرسة الأغصان الصيفية بمسرح جرجا

كتب: محمد الأحمدى

نظمت إيبارشية جرجا للأقباط الأرثوذكس، حفلًا لختام مدرسة الأغصان الصيفية لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمسرح كنيسة السيدة العذراء بجرجا، بحضور الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.

وتضمن الحفل كلمة ألقاها نيافته، وفقرات مقدمة من أبناء وبنات المدرسة مما درسوه بها، فى صورة أعمال فردية وأخرى جماعية.

وفى ختام الحفل وزّع الأنبا مرقوريوس الهدايا على المشاركين والبالغ عددهم ما يقرب من 250 طفل وطفلة، وطالب أولياء الأمور بإضافة المرحلة الإعدادية للمدرسة العام القادم.

وتعمل المدرسة خلال أشهر الصيف، وتهدف إلى تنمية مهارات الأطفال من سن 4 سنوات إلى 12 سنة، وتعزيز الإبداع لديهم في عدة مجالات، منها دراسة الكتاب المقدس وحفظ المزامير، وتعلّم اللغة القبطية والألحان والتسبحة والطقس الكنسي والترانيم، وتعلّم UC Mas وسلوكيات واتيكيت وتربية رياضية وألعاب متنوعة، وتعلّم الكمبيوتر والتربية الفنية والأشغال اليدوية والاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى ترانيم وآيات باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.