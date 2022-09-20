"القومى للمرأة" بالشرقية يشارك بمباردة "أنت الحياة" بقرية بحر البقر.. صور

الشرقية- فتحية الديب

يواصل المجلس القومى للمراة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، لليوم الرابع على التوالى، مشاركته فى فعاليات مبادرة القافلة التنموية الشاملة "أنت الحياة" والتى تنظمها مؤسسة حياة كريمة، وذلك فى ثانى محطاتها بقرية شهداء بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتستمر الفعاليات على مدار ستة أيام من 17 حتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى، حيث يواصل المحاضرين تنظيم جلسات توعية عن الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة وتنفيذ ورش عمل لتعليم السيدات الرسم على الخشب والقماش وصناعة منتجات الموزيك والصابون، وخرز النول.

ويشرف علي تلك المبادرة سعيد عباس، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالشرقية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية وبمشاركة كافة الفئات من أبناء القرية من الأطفال والشباب وكبار السن والمرأة الريفية.

وتم مواصلة تنظيم قوافل طبية وثقافية وفنية وورش عمل لاكساب أبناء القرية المهارات المختلفة في الحرف اليدوية، وندوات توعوية بمخاطر الإدمان والتدخين والزواج المبكر والحمل المتكرر، كما تتضمن المبادرة عقد ملتقى توظيفي، تشارك فيه 9 شركات، لتوفير 500 فرصة عمل للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، كما تضمنت المبادرة عروض ترفيهية للاطفال وورش عمل للسيدات تشمل ورش للرسم علي الخشب، والقماش، والزجاج المعشق، وصناعة منتجات الصابون.

وقال المهندس سامى معجل، رئيس مجلس مدينة الحسينية، إن قرية شهداء بحر البقر هي إحدى قرى مركز الحسينية ويبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة، وتضم 37 تابعا وجار تطويرها في إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري ورفع المعاناة عن المواطنين به، حيث تم الانتهاء من إنشاء مجمعات خدمية زراعية وبيطرية والمركز التكنولوجي، وإنشاء 5 محطات رفع وطرد وشبكة انحدار للصرف الصحى، ومد شبكات مياه جديدة بطول 8 كيلو و700متر، والانتهاء من بناء رافع مياه شرب، ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب ومدرسة بحر البقر الثانوية وبناء مدرسة بحر البقر الابتدائية،والانتهاء من إنشاء 3 كبارى، ووحدة إطفاء ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية.



مباردة أنت الحياة بقرية بحر البقر

القومى للمرأة بالشرقية