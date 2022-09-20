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الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية.. غدا فى اليوم السابع

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:56 م
الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية.. الرئيس يوجه بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة طبقا للأكواد العالمية.
 
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