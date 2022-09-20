الرئيس الروسى: مصر أحد أهم الشركاء فى أفريقيا والعالم العربى

كتب سمير حسنى

شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على أهمية العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن موسكو تنظر إلى القاهرة كأحد أهم الشركاء فى أفريقيا والعالم العربي.

أضاف بوتين فى كلمة له اليوم، أن روسيا تعمل على إنجاز مشروعات كبيرة للتعاون مع مصر، معلقا بقوله: علاقات الصداقة مع مصر تسمح بتطوير الشراكة معها.، مشيرا إلى أن التعاون مع مصر يتطور بمجالات عديدة ولا سيما الطاقة والتجارة.

تابع: مصر من أهم الدول التى تربطنا بها علاقات قوية واسترتيجية.

على جانب أخر، أعلن الرئيس الروسى أن بلاده مستعدة لتصدير القمح إلى الدول الفقيرة مجانا.