الدوما الروسي يعتمد قانونا لتسهيل منح الجنسية الروسية للمتعاقدين العسكريين

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أقر نواب مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، تعديلات على قانون الجنسية الروسية، يمنح الأجانب من الذين أبرموا عقدا للخدمة في القوات المسلحة الروسية، فرصة الحصول على الجنسية خلال عام واحد.



وبموجب القانون الجديد، سيتمكن الأجانب الذين أبرموا عقدا مع وزارة الدفاع الروسية للخدمة في القوات المسلحة الروسية أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية لمدة عام واحد على الأقل، من الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة دون الحاجة إلى الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة.



ويتضمن القانون أيضا تقليص الفترة التي يتم فيها إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية مع دخول المواطن الأجنبي الخدمة في منصب عسكري من خمس سنوات إلى سنة واحدة للرتب: (جندي، بحار، رقيب، رئيس عمال).



وكان القانون السابق ينص على ضرورة الخدمة بموجب عقد عسكري لمدة 3 سنوات على الأقل.



من جانبه، أعلن عمدة مدينة موسكو، سيرجي سوبيانين، عن تعاون مركز الهجرة التابع للعاصمة في منطقة "ساخوروفا" مع وزارة الدفاع الروسية بشأن تبسيط اكتساب الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب، ممن أبرموا عقدا لمدة عام واحد على الأقل للخدمة في القوات المسلحة الروسية.