الحبس 6 أشهر لفتاة لتعاطيها المخدرات داخل قرية سياحية فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار السيد مصطفي الحوراني وسكرتير الجنايات كريم الجنادي، بالحبس 6 أشهر للمتهمة "إ.ح.م" ، لأتهامها بتعاطي المخدرات.

تعود إحداث القضية المقيدة، برقم 7267 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب، يفيد بتعاطي المتهمة المخدرات داخل أحد الشاليهات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ،أنه عقب ورود بلاغ من أمن أحدي القري السياحية ،بقيام شخصين بالتسلل داخل القرية الي الشلية الذي تقيم فيه المتهمه " إ.ح.م " ربة منزل، وبحوزتهما لفافة لمخدر الهيروين، وإلقائها عند الشاليه، وتبين ذلك من أجل التعاطى، فقام أمن القرية، بإبلاغ قسم شرطة برج العرب، وتحرر محضر بالواقعة ،وبعرض المتهمه علي النيابة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمة.