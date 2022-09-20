التنمية المحلية: إزالة 2874 مبنى مخالف و514 حالة تعد على الأراضى

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قيام المحافظات بإزالة 2872 مبنى مخالف على مساحة 445,8 ألف متر مربع ، و 514 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 1687فدان، وذلك منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية، والتى بدأت من يوم 9 سبتمبر الحالى وتستمر حتى 29 من نفس الشهر ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى، برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

وكشف اللواء آمنة أن جهود محافظة الشرقية أسفرت عن إزالة 572 مبنى مخالف على مساحة 115,7 ألف متر مربع ، و 145 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 458 فدان ، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 372 مبنى مخالف على مساحة 47,4 ألف متر مربع ، و نجحت الأجهزة التنفيذية فى أسيوط فى إزالة 325 مبنى مخالف على مساحة 17,8 ألف متر مربع و 49 حالة تعد على أراض زراعية ، و ازالت محافظة السويس 199 مبنى على مساحة 13,5 ألف متر مربع ، وقامت محافظة قنا بإزالة 175 مبنى مخالف على مساحة 48,4 ألف متر اضافة الى 15 حالة تعد على 25 فدان ، فيما نجحت محافظة الجيزة فى إزالة التعديات على 23 قطعة أرض زراعية على مساحة 693 فدان و هدم 94 مبنى مخالف على مساحة 20 ألف متر مربع ، و قامت محافظة القاهرة بهدم 14مبنى مخالف على مساحة 25,4 ألف متر مربع ، مثمنا جهود السادة المحافظين و القيادات التنفيذية فى التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات.

ووجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم مع غرف عمليات المحافظات لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 20 و تذليل أى معوقات فى تنفيذ الإزالات ، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية مرة أخرى ، والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تضع جهود الوحدات المحلية فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف و تحقيق المستهدف من موجات إزالة التعديات كأحد المعايير الهامة فى تقييم أداء القيادات المحلية بالمحافظات ، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الذى يغطي جميع مراكز المحافظات، والتنسيق مع الجهات الأمنية ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها المرحلة الحالية من الموجة 20 ، و إزالة أي تعديات جديدة في المهد .