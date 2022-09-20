التعليم: عدم عقد امتحانات نظرية فى الأنشطة اللاصفية لطلاب المدارس

كتب محمود طه حسين

حظرت المديريات التعليمية من عقد أي امتحانات نظرية في الأنشطة التربوية اللاصفية بالمخالفة للمادة 15 من القرار الوزاري، ولابد أن تشتمل جميع فترات الدراسة في المواد الدراسية الأساسية على نشاط مصاحب بالفترة بما يحقق أهداف المادة .

وأوضح الخطاب، السماح للمجموعة من الطلاب بالنشاط بممارسة النشاط الفرعي المناسب لميولهم، ويكون لكل فصل فترتين للأنشطة الاختيارية أسبوعيا على أن يختار الطالب نشاطين من الأنشطة المتاحة بالمدرسة.

و أكدت المديريات علي عدم إجبار الطلاب على ممارسة أنشطة محددة وضرورة الالتزام بتقديم استمارات اختيار الأنشطة اللاصفية، وتمارس الأنشطة على مستوى كل فصل على حدة وعدم مخالفة خطة الدراسة الواردة بالقرار الوزاري ويتم تنفيذ الأنشطة على مستوى جزء من الفصل أو الصف في ضوء الاعداد والكثافات وتوافر المعلمين والحفاظ، وقيام إدارات المدارس بتحفيز المعلمين على جذب الطلاب لممارسة الأنشطة في اللاصفية .