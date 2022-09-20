اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

التدخل السريع بالغربية تنفذ مواطنا بلا مأوى يعانى من ضمور الأعصاب

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:09 م
التدخل السريع بالغربية تنفذ مواطنا بلا مأوى يعانى من ضمور الأعصاب التدخل السريع بالغربية تنفذ مواطن بلا مأوى يعانى من ضمور الأعصاب
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنقذ، اليوم، فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، برئاسة خالد أبو المجد مواطنا يعانى من ضمور بالأعصاب، مقيم بأحد شوارع مدينة كفر الزيات.
 
كان فريق التدخل السريع تلقى بلاغ بوجود مواطن يدعى "ع.س.ع.ع" والمقيم بشارع التحرير حى حسيبة بمدينة كفر الزيات مصاب بضمور الأعصاب ولا يوجد من يرعاه، على الفور انتقل الفريق إلى محل البلاغ وتبين أنه يحتاج للتدخل ويرغب بإيداعه أحد دور المسنين، وبعد العرض على وكيل الوزارة أوصى بتوفير الرعاية اللازمة له وإيداعه بالدار المناسبه لحالته الصحية.
 
ومن جانبه صرح الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع، أنه تم إيداعه بمؤسسة المسنين والعجزة بكفر عصام البلد مجمع الهدى الخيرى وهى الدار الوحيدة بالغربية التى ترعى مثل هذة الفئات، وتم إجراء الفحوصات اللازمة للحالة.

 


تضامن الغربية

فريق التدخل السريع

وكيل تضامن الغربية

انقاذ مواطن

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة