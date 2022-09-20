التدخل السريع بالغربية تنفذ مواطنا بلا مأوى يعانى من ضمور الأعصاب

أنقذ، اليوم، فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، برئاسة خالد أبو المجد مواطنا يعانى من ضمور بالأعصاب، مقيم بأحد شوارع مدينة كفر الزيات.

كان فريق التدخل السريع تلقى بلاغ بوجود مواطن يدعى "ع.س.ع.ع" والمقيم بشارع التحرير حى حسيبة بمدينة كفر الزيات مصاب بضمور الأعصاب ولا يوجد من يرعاه، على الفور انتقل الفريق إلى محل البلاغ وتبين أنه يحتاج للتدخل ويرغب بإيداعه أحد دور المسنين، وبعد العرض على وكيل الوزارة أوصى بتوفير الرعاية اللازمة له وإيداعه بالدار المناسبه لحالته الصحية.

ومن جانبه صرح الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع، أنه تم إيداعه بمؤسسة المسنين والعجزة بكفر عصام البلد مجمع الهدى الخيرى وهى الدار الوحيدة بالغربية التى ترعى مثل هذة الفئات، وتم إجراء الفحوصات اللازمة للحالة.