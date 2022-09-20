التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة سكنية فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إل عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية في العمرانية، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.