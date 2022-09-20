اليوم السابع
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البنتاجون: الحرب فى أوكرانيا مازالت طويلة وسنواصل تقديم المساعدة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:06 ص
البنتاجون: الحرب فى أوكرانيا مازالت طويلة وسنواصل تقديم المساعدة وزارة الدفاع الأمريكية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في أوكرانيا ما تزال طويلة، وإن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات التي تحتاجها كييف .

وأضاف المسؤول الأمريكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية ، أن مرتزقة "فاجنر" المدعومة من روسيا تكبدت خسائر فادحة في حربها على أوكرانيا، وتحاول تجنيد أكثر من 1500 من السجناء الروس.

من جهة أخرى، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بتسريع تسليم الأسلحة والمساعدات لبلاده لمواصلة الضغط على موسكو في ظل تقدم القوات الأوكرانية العسكري الأخير على الأرض، وحالة الذعر التي تجتاح القوات الروسية، على حد وصفه. 

وقال زيلينسكي - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - " يتم التركيز الآن على السرعة التي تتحرك بها قواتنا، وسرعة استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة".

وأضاف زيلينسكي أنه يبذل قصارى جهده لضمان تلبية احتياجات أوكرانيا على جميع المستويات الدفاعية والمالية والاقتصادية والدبلوماسية.

من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية ـ في بيان اليوم الثلاثاء، نجاحها في مواصلة التوغل شرقا، وسيطرتها على المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية؛ ما يعزز قرب شنها هجوم جديد على القوات الروسية في منطقة دونباس.

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية عبرت نهر أوسكيل في مطلع الأسبوع الجاري، الذي يتدفق جنوبا ليلتقي مع نهر سيفرسكي دونيتس الذي يمر عبر منطقة دونباس وهي الهدف الرئيسي للروس.

من جهتها، أعلنت سلطات إقليم دونيتسك مقتل 18 مدنيا بينهم طفلان جراء قصف أوكراني جديد على مدن وبلدات الإقليم.

وأضافت السلطات ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن القذائف الأوكرانية استهدفت مناطق سكنية لا تضم أي مواقع عسكرية، مشيرة إلى أن قوات كييف تكثف قصفها العشوائي على دونيتسك في الآونة الأخيرة .

من ناحيته، قال رئيس إقليم دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع مزدحمة بالمدنيين بشكل متعمد.

 


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