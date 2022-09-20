"البروش والعربة الذهبية".. أوباما يكشف مواقف "لطيفة" مع الملكة اليزابيث

كتبت: نهال أبو السعود

تذكر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لقائه مع الملكة اليزابيث الثانية خلال فترة رئاسته بالتزامن مع ‏مراسم جنازتها الرسمية التي شارك فيها كبار الشخصيات وأفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم.‏

في الفيديو ، الذي شاركه أوباما على حسابه على تويتر، يتذكر لقاءه وزوجته ميشيل مع الملكة في عام ‏‏2011 ، عندما تمت دعوة الزوجين إلى عشاء رسمي في قصر باكنجهام.‏

Michelle and I were lucky enough to know Her Majesty The Queen. Back when we were just beginning to navigate life as President and First Lady, she welcomed us to the world stage with extraordinary generosity. Our thoughts are with the Royal Family and those mourning her passing. pic.twitter.com/pHzpUJwgYb — Barack Obama (@BarackObama) September 19, 2022

ومع ذلك ، كما أشار الرئيس السابق ، فإن حفلات العشاء الرسمية في قصر باكنجهام "تختلف قليلاً عن ‏وجبات العشاء الرسمية في كل مكان آخر" ، حيث أشار إلى أن الملكة "كانت ترتدي ملابس أنيقة ‏قليلاً".‏

ووفقًا لباراك ، أثار هذا الإدراك بعض القلق من السيدة الأولى السابقة ، التي منحت الملكة ، كهدية ‏‏"بروشًا صغيرًا متواضعًا ذا قيمة اسمية".‏

قال أوباما: "كانت الملكة متانقة قليلا لحضور العشاء هذا ، وكان الأمر مقلقًا بالنسبة لميشيل لأنه ، ‏كهدية لصاحبة الجلالة ، اختارت ميشيل بروشًا صغيرًا متواضعًا ذا قيمة اسمية".‏

ومع ذلك ، كشف اوباما بعد ذلك أن الزوجين الأولين السابقين قد فوجئوا بسرور وتأثروا عندما ارتدت ‏الملكة الهدية إلى عشاء رسمي في السفارة الأمريكية في الليلة التالية.‏

وتابع: "لقد رددنا في المساء التالي بعشاء استضفناه في السفارة الأمريكية لكن الشيء الوحيد الذي ‏لاحظناه على الفور هو أنها ترتدي البروش الذي قدمته ميشيل وكان مثالًا على التفكير الدقيق الذي ‏أظهرته باستمرار ، ليس فقط لنا ، ولكن لكل من تفاعلت معه."‏

كان البروش الذي قدمته ميشيل للملكة أمريكي الصنع في عام 1950 وظهر من الذهب الأصفر عيار 14 ‏قيراطًا ، والماس والعقيق، وقد منحت الملكة السيدة الأولى السابقة أيضًا بروشًا بقياس بوصتين مع ‏أوراق الذهب والزهور المرجانية.‏

بينما كان باراك وميشيل يقدران لفتة الملكة ، أشار الرئيس السابق أيضًا بشكل مسلي إلى أن الملكة كان ‏‏"حريصًا جدًا" على الضيوف في قصر باكنجهام وقال مازحا: "لا يطول مدة ترحيبهم كانت تنظر إلى ‏ساعتها ثم قالت في وقت ما وتقول حسنًا ، حسنًا. حان وقت الرحيل".‏

وشارك الرئيس السابق قصة عن دعوة ميشيل وابنتي الزوجين ماليا وساشا إلى القصر لتناول الشاي.‏

ووفقًا لاوباما، فقد عرضت الملكة على بنات الزوجين الفرصة للتجول حول أراضي القصر في "عربتها ‏الذهبية" واختتم الرئيس السابق تكريمه مشيدًا بالملكة "الحبيبة" على "إحساسها بالواجب" و "فهمها ‏الواضح لدورها كرمز للأمة" و "لطفها واحترامها".‏