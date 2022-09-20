الأرصاد: أجواء حارة رطبة بالعاصمة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار بالسواحل الشمالية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائلة للحرارة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وتابعت هيئة الأرصاد : متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية، السواحل الشمالية 29 درجة مئوية، و شمال الصعيد 34 درجة مئوية ، وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية، موضحة أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.