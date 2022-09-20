اتحاد الغرف التجارية: قرارات البنك المركزى تقلل الضغط على الدولار

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، إن تقليل الطلب على الدولار من الشركات يزود المتاح في السوق.

وأضاف أمين اتحاد الغرف التجارية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن قرارات البنك المركزي الجديدة تساهم في حل بعض الأزمات، موضحا أن تيسيرات البنك المركزي الجديدة لم نكن نحلم بيها، وهذه خطوات جريئة جدا.

وأوضح أمين اتحاد الغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي ستساعد الكثير من الشركات، وقلل الضغط على الدولار.

وتابع أمين اتحاد الغرف التجارية: البنك المركزي يفكر خارج الصندوق، وبعد قرارات البنك المركزي الجديدة كله هيرجع يشتغل، موضحا أن اجتماعات البنك المركزي الأخيرة والتيسيرات التي يقدمها تأتي تزامناً وجنباً إلى جنب مع اجتماعات الحكومة وجهودها لعلاج تداعيات قرارات فبراير الماضي المتعلقة بالأزمة الخاصة بالاعتمادات المستندية وفي ذات الوقت تقديم تيسيرات جديدة.

وأوضح أن تيسيرات البنك المركزي المرتقبة سوف تساعد الشركات العادية ومتعددة الجنسيات بما سيقلل الضغط على الدولار والعملة الصعبة بما ييسر العمل وقرارات البنك المركزي الجديدة تساهم في حل بعض الأزمات حيث إن تقليل الطلب على الدولار من الشركات يزود المتاح في السوق، موضحا أن البنك المركزي الآن يفكر خارج الصندوق ويستخدم ألياته المتعددة بدلا من السابقة التقليدية التي ثبت عدم جدواها.