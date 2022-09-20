اليوم السابع
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إزالة منزلين لظهور تصدعات بسبب التنقيب عن الآثار فى بسيون

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:08 ص
إزالة منزلين لظهور تصدعات بسبب التنقيب عن الآثار فى بسيون تصدع عقار
الغربية - مصطفى عادل

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نفذت الجهات التنفيذية بمجلس مدينة بسيون برئاسة المحاسب إسلام النجار، رئيس المدينة قرار ازالة فوري لمنزلين بهما 3 أسر بقرية كتامة، لخطورتهما الداهمة بعد حدوث تصدعات شديدة هددت بانهيار المنزلين بسبب قيام الجيران بالتنقيب عن الآثار، وتم رفع مذكرة للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بما تم من إجراءات.

كان سكان المنزلين، قد فوجئا بحدوث تصدعات وشقوق هددت بانهيار المنزلين، وتم إخطار الشرطة بالواقعة، وانتقل رجال المباحث الجنائية والجهات التنفيذية بمجلس مدينة بسيون، وتبين حدوث تصدعات شديدة بالمنزلين بسبب قيام الجار بالتنقيب عن الآثار داخل منزله، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.
 
وشكل رئيس مدينة بسيون لجنة هندسية عاجلة لإجراء معاينة للمنازل، وتبين أنها تمثل خطر داهم، وتم استصدار قرارت إزالة عاجلة لها لخطورتها على السكان.
 

محافظ الغربية

تنقيب عن الآثار

قرية كتامة

بسيون



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