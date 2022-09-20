إخلاء سبيل زوجين بدون ضمانات فى قضية قتل طفلهما بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي إخلاء سبيل زوجين بدون أي ضمانات في القضية المتهمين فيها بقتل طفلهما البالغ من العمر 7 شهور بحرقه.

كانت النيابة العامة قد وجهت للزوجين تهمة قتل طفلهما الرضيع بعد تعذيبه بالحرق مما تسبب في احتراق جلده ووفاته، بعدما توجه الأب لاستخراج تصريح دفن للطفل، وتم استدعاء الشرطة بعدما أبلغ طبيب الصحة بوجود شبهة جنائية وراء الوفاة وقررت النيابة حبسهما على ذمة القضية.

وجددت النيابة العامة حبسهما عدة مرات واحالتهما لمحكمة الجنايات وقررت المحكمة اخلاء سبيلهما بدون أي ضمانات بعد أن اطمئن وجدان المحكمة بعدم وجود إدانة بحق الأبوين في وفاة الطفل، وانهما عملا على رعايته طوال 7 شهور رغم علمهما بمرضه النادر وقدما له الرعاية اللازمة.

حيث قدم دفاع المتهمين مستندات لهيئة المحكمة، أثبتت بأن الطفل مولود يعاني من امراض نادرة وتساقط للجلد حال تعرضه لماء دافئ وعدم اكتمال عظام الجمجمة، وبعد ولادة الطفل حرص والده على رعايته والاهتمام به، فادخلاه حضانة لمدة 17 يوما رغم علمهما بأن الطفل قد يتوفي في أي وقت بسبب ما يعانيه من أمراض نادرة.

وتداولت هيئة المحكمة أوراق القضية وناظرت حافظة المستندات التي تضم الأوراق الطبية الخاصة بحالة الطفل، وقررت اخلاء سبيلهما بدون أي ضمانات.