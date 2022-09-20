إحالة عاطلين للجنايات كونا تشكيلا عصابيا لترويج الهيروين وسرقة السيارات بالنزهة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة "مخدر الهيروين"، وسرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، متخذان من دائرة قسم شرطة النزهه مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهه بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها كسر الزجاج الخاص بالسيارة ملكها وسرقة جهاز "لاب توب" حال توقفهما أسفل العقار سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين) بقصد الإتجار.

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وسرقة السيارة المشار إليها بإستخدام مفتاحها الأصلى ، وأقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج، وضبط بمسكنهما مبلغ مالى وعدد 2 جهاز "لاب توب" من متحصلات واقعة السرقة الأولى، كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، عقب انتهاء التحقيقات معهما.