أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة فى محافظة بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، في الساعه الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سقوط للأمطار الخفيفه التي لم تؤثر على الأنشطة التجارية أو الملاحية أو غيرها.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح ليلاً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وأشار الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك احتمالا لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.