أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20-9-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20-9-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ حق اكتتاب شركة غاز مصر-1، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، جنوب الوادي للأسمنت.

البورصة تربح 6.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.270 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 455.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.04 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.11%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 23.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 65.3 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 2.8 مليون جنيه، 96.9 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 12344 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4054 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.28%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.92%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.53%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 11.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.38%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 3.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.22%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 0.109 جنيه بنسبة تراجع بلغت 84.09%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 663.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.089 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.37%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.263 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.95%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 31.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.37%.