"آخرتها كلبش".. كيف تصدت القوانين لظاهرة التحرش؟

كتب أحمد حسني

بلاغات عدة كانت تتوالى على أقسام الشرطة لاتهام البعض بالتحرش بالفتيات، ما دفع الدولة المصرية لتغليظ العقوبات في القوانين على من يثبت ضده تهمة التحرش.



اليوم السابع يكشف النقاط التالية كيف تصدى القانون لهذه الظاهرة:. ونص القانون المصري على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.