‫ما هو الهدف من ميكنة الحيازة الزراعية؟

كتبت أسماء نصار

تسعى الحكومة ممثلة فى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الى ميكنة منظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" و توفير قاعدة بيانات قوميةمدققة بكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية لبناء منظومة حديثة ومتطورة للزراعة، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وتنميةالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وفى التقرير التالى نتعرف على مزايا مشروع ميكنة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح"

1- حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة .

2- إتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار ، والتقارير الرقابية والإحصائية عن المساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة .

3- الاستفادة من المنظومة في وضع السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذها .

4- تدقيق الحيازات من خلال إصدار البطاقة الذكية والقضاء على الحيازات الوهمية .

5- تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في كافة الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة .

6- إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج – من خلال " كارت الفلاح".

7- التعرف الدقيق على الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه.

8- زيادة الكفاءة التشغيلية وسرعة تداول البيانات وتطوير مهارات العاملين .

9- التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين .