اليوم السابع
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الجمعة، 02 سبتمبر 2022 08:42 م
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هبوط 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 11.1%

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 08:00 م
هبوط 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 11.1% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 11.1%، أعقبه قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والعقارات بنسبة 5%، يليه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 3.7%، 3.6%، على التوالي، وهبطت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، 2.6%، 2.3%، 2.1%، على التوالي.
 
كما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية، بنسبة 1.4%، 1.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات مواد البناء، والموارد الأساسية، والتجارة والموزعون بنسبة 2.3%، 0.3%، 0.2%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 9936.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2165.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 2.02% ليغلق عند مستوى 3107.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.09% ليغلق عند مستوى 12283.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.42% ليغلق عند مستوى 3867.11 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 12.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 679.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 444.6 مليار جنيه إلى 432.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 128.6 مليار جنيه إلى 127.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%.
 

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