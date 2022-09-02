نائب رئيس جامعة طنطا: بدء اختبارات الكشف الطبى للطلاب الجدد الأسبوع المقبل

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة سوف تبدأ فى إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد الأسبوع المقبل.

وأضاف "حسين" لـ"اليوم السابع"، أن الكشف الطبي سيكون بمقر الإدارة الطبية بمجمع كليات سبرباي، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب بالكليات على مجموعات وتحديد يوم لكل مجموعة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التكدسات والزحام داخل الادارة حفاظا على الطلاب.

وأوضح أنه سيتم توفير سبل الراحة للطلاب خلال الفحص الطبي وتوفير أماكن انتظار مع توفير مظلات حفاظا على الطلاب من اشعة الشمس، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة استخدام مدرجات كلية التربية الرياضية المكيفة لاستيعاب الطلاب وتوفير لجان طبية بها لاستيعاب الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم.

وأضاف الدكتور محمد حسين، أن الكشف الطبي سيستمر لحين الانتهاء من فحص جميع الطلاب، لافتا إلى أن الهدف من الكشف الطبي التأكد من جاهزية الطلاب من أو مناسبتهم للكليات المرشحين للالتحاق بها.