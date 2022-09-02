مقتل قيادى فى طالبان بانفجار مسجد بفغانستان

إلى هذا، قال محمود رسولي المتحدث باسم شرطة هرات أن "مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد".

وقبل أسبوعين أدى انفجار ضخم وقع في مسجد أيضا غربي العاصمة كابول إلى 21 قتيلا و33 جريحا.

يأتي هجوم مسجد كابول بعد أسبوع من مقتل رجل دين ينتمي إلى طالبان وشقيقه، في هجوم انتحاري على مدرسة قرآنية في كابول تبناه تنظيم داعش.

وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ أن سيطرت طالبان على السلطة قبل عام، لكن الهجمات لم تتوقف. ووقعت اعتداءات عديدة الشهر الماضي وشهدت البلاد سلسلة هجمات بعبوات مفخخة أواخر أبريل، خلال شهر رمضان، وكذلك أواخر مايو، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وتبنى معظمها تنظيم داعش الذي يستهدف بشكل أساسي الأقليات الدينية الأفغانية الشيعية والصوفية والسيخ، إضافة إلى حركة طالبان.