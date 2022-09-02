اليوم السابع
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مصرع سيدة وابنتها وإصابة 10 فى اصطدام قطار بسيارة على مزلقان بالشرقية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:53 ص
مصرع سيدة وابنتها وإصابة 10 فى اصطدام قطار بسيارة على مزلقان بالشرقية حادث تصادم ــ ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقيت سيدة وابنتها مصرعهما فيما أصيب 10 أشخاص أخرين بإصابات متنوعة متوسطة وخطيرة، إثر تعرضهم لحادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية كفر اكياد مركز فاقوس.

 تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية اكياد البحرية مركز فاقوس، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وابنتها وإصابة 10 آخرين إصابات خطيرة وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى فاقوس المركزى والمصابين لتلقى الاسعافات الأولية.

وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور قائد سيارة ميكروباص  شريط السكك الحديدية من  مزلقان  فرعي بناحية قرية كفر أكياد اصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس.


الشرقية

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