مسؤول بـ"سامسونج": 1430 طالبا مستفيدا من برنامج Innovation CampusSamsung

رسالة برلين هبة السيد

كشف أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق ب شركة سامسونج مصر للإلكترونيات، عن أعداد المستفيدين من برنامج Innovation CampusSamsung - وهو برنامج أطلقته الشركة لتدريب الطلاب في مصر على البرمجة والذكاء الاصطناعي- وبلغ 1430 طالبا مقسمين بين 30 طالبًا في عام 2019، تم مضاعفتهم إلى 90 طالبًا في عام 2020، وتم زيادتهم إلى 250 طالبا على برامج البرمجة، و60 طالبا على برامج الذكاء الاصطناعي ليصل الإجمالي إلى 310 طلاب عام 2021، وتم مضاعفة أعداد المستفيدين إلى ألف طالب خلال العام الجاري.

وأوضح "جعفر"، تفاصيل برنامج Innovation CampusSamsung، قائلًا إن شركة سامسونج العالمية أطلقت البرنامج في ديسمبر عام 2019؛ لتدريب الطلاب في المجالات التكنولوجية المختلفة وتحفيز الإبداع لدى الشباب في 13 دولة، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للشركة، مضيفًا أن سامسونج مصر ضمن 4 دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تم تطبيق البرنامج بها، وذلك لإيمان سامسونج بالشباب المصري وقدراته.

أضاف "جعفر"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركة سامسونج بجناح بمعرض إيفا برلين 2022، أن برنامج Innovation CampusSamsung يهدف إلى منح دراسية للشباب المصري حول البرمجيات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي لتقديم حلولًا تكنولوجية لتيسير حياة المواطنين، وهو ما ظهر خلال جائحة كورونا، إضافة إلى إنشاء العديد من الشركات الناشئة.

وتابع أن الهدف من برنامج Innovation CampusSamsung، هو إعداد جيل جديد من الشباب المصري القادر على مواكبة الثورة التكنولوجية بل قيادتها، وذلك من خلال زيادة المعرفة لدى الشباب، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وهو ما ساعدنا على عقد شراكة مع وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم لتوفير منح للطلبة الملتحقين بمدرسة وي التكنولوجية، وقدمنا ألف منحة خلال العام الجاري.

وقال رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات :"نأمل أن يستفيد الشباب المصري من هذه المنح لزيادة قدرته المعرفية، وتحقيق إضافة للعالم التكنولوجي".