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لطلاب التنسيق.. مواعيد فتح باب التقديم لشعب اللغات والبرامج الجديدة بتجارة عين شمس

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:00 ص
لطلاب التنسيق.. مواعيد فتح باب التقديم لشعب اللغات والبرامج الجديدة بتجارة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، مواعيد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب اللغات والبرامج الجديدة بالكلية وذلك للعام الجامعى 2022- 2023.
 
ويبدأ فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بداية من الأحد المقبل 4 سبتمبر وحتى الخميس 8 سبتمبر ، ويتم إعلان نتائج القبول الأحد 11 سبتمبر .
 
بينما يبدأ فتح باب التقديم بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بداية من الأحد 11 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول الأحد 18 سبتمبر .
 
ويبدأ فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ، من الأحد 11 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول الأحد 18 سبتمبر .
 
أما شعبة الدراسة باللغة الفرنسية فيبدأ فتح باب التقديم من الأحد 4 سبتمبر وحتى الخميس 8 سبتمبر ، على أن يتم إعلان نتائج القبول 18 سبتمبر .
 
وبرنامج الشراكة مع كلية أوشن وجامعة كين الأمريكتين ، فيبدأ التقديم من الأحد 4 سبتمبر وحتى الخميس 22 سبتمبر ويتم إعلان نتائج القبول 25 سبتمبر .
 
وأشارت كلية التجارة جامعة عين شمس ، إلى أن الطلاب المقبولين ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول .
 

 

 


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