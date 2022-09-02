عضو غرفة السياحة: فرص مصر استثنائية من السياحة الأوروبية والروسية فى الشتاء

كتب محمود رضا الزاملى

علق محمد فاروق عضو غرفة السياحة، على فرص مصر الاستثنائية من السياحة الأوروبية خلال الشتاء القادم، قائلا: أمام مصر فرصة لاستقدام سوق السياحة الأوروبية بسبب مشكلة الطاقة في أوروبا، خاصة مع موسم الشتاء القادم القارص البرودة هذا العام، مع إمكانية التعامل معهم كمنطقة سياحية طويلة الأمد لاستقبال السياح.

وأضاف عضو غرفة السياحة خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، متوقع ارتفاع كبير في السياحة الروسية بعد منع التأشيرات في أوروبا أمام السياح الروس، والدولة تبذل قصارى جهدها للترويج للسياحة المصرية، ونتوقع حصة السياحة القادمة إلى مصر 13 مليون سائح في شتاء 2022، ونسبة الاشغال في شرم الشيخ شبه مغلقة بسبب مؤتمر المناخ وبالتالي نتوقع موسم جيد جدا وهى تطورات في مصلحة السياحة المصرية .

وتابع عضو غرفة السياحة، السائح المصرى هو السائح الغالب في أغلب الأماكن السياحية حاليا ومنتظر في شهر أكتوبر نسب الاشغالات تتجاوز 75% من السياح الأوروبيين، ولابد أن ننظر إلى المنافسين بشكل جيد خاصة أننا نقدم عروض جيد وفكرة الشتاء الدافى فكرة ممتازة ويجب أن يتعاون القطاع الخاص والدولة لانجاح موسم الشتاء لجذب السياح .