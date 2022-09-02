ضبط مبيدات زراعية مجهولة المصدر محملة على سيارة ربع نقل قبل تهريبها بطريق ههيا

الشرقية - إيمان مهنى

تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة حمله تموينية مفاجئة علي الأنشطة التجارية.

وأثناء مرور الحملة علي طريق ههيا / الإبراهيمية تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل حمراء اللون محملة بمبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة، حيث تم ضبط ( 36 ) علبة مبيد فطري منتهي الصلاحية زنة العلبة الواحدة ( 200 ) جرام، وضبط ( 59 ) كيس مبيدات مجهولة المصدر ، زنة الكيس الواحد ( 1 ) كيلوجرام ، وكذلك تم ضبط ( ٧ ) جراكن نترات وكالسيوم و بوتاسيوم ، سعة الجركن الواحد ( 20 ) لتر جميعهم سلع منتهيه الصلاحية، وتم تحرير المحضر رقم 10123 لسنة 2022 جنح ههيا ، و التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر .

كما قامت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا / الابراهيمية بضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بعدد ( 3 ) طن سماد يوريا ونترات خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله باﻷسواق، وتم مطارده السياره و منع السائق من الفرار بالسيارة، كما تحرر المحضر رقم 10122 لسنة 2022 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر .



المضبوطات