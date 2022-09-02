ضبط صاحب محل بقالة لإتجاره بالنقد الأجنبى فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع جنوب الصعيد" برئاسة العميد حسن الإمام، مدير الفرع من ضبط صاحب محل بقالة يقيم بدائرة مركز سوهاج لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنه 2020 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.

كان مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغًا من الإدارة العامة، لفرع جنوب الصعيد تفيد قيام صاحب محل بقالة ويقيم قرية بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج بممارسة نشاطه المؤثم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، متخذا من المحل مكانا لممارسة نشاطه الغير مشروع.

وأكدت التحريات، بأن المتهم يدعى "محمود . ع . ن" صاحب محل بقالة ويقيم دائرة المركز بالإتجار بالنقد الأجنبي داخل محل البقالة الخاصة به بدائرة مركز سوهاج وتردد عدد من المواطنين عليه من أجل إستبدال العملات المختلفة.

عقب تقنين الاجراءات وإستئذان النيابة العامة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم أستهداف المتحرى عنه داخل المحل الخاص به حيث تم ضبطه أثناء قيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي مع "خلوفه . م . س" مدرس بمعهد جزيرة المنتصر ويقيم بذات العنوان وبحوتهما 10 ألاف ليره لبنانى، و20 ألف دينار عراقى ، و 24.5 دينار كويتي و70 ألف جنيه مصري.

وبمواجهة المتهمان أقرا بما أسفرت عنه عملية الضبط وقرر الثانى حضوره لبيع المبالغ المالية الأجنبية للأول وأضاف الثانى ملكيته للمبالغ المضبوطه بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق.