ضبط سجائر مهربة جمركيا فى مخزن ببنى سويف

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مالك مخازن لتجارة السجائر) كائنة بنطاق محافظة بنى سويف، بالإشتراك مع (والده – شقيقه) بتخرين كميات كبيرة من السجائر المحلية والمهربة جمركياً مجهولة المصدر والمغشوشة والمقلدة ، لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة جراء ذلك مما يضر بالإقتصاد المصرى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف تم إستهداف المخازن المشار إليها وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (609000 عبوة سجائر – 51073 عبوة معسل – 125000 دفتر أوراق لف السجائر "بفرة").