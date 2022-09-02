ضبط أكثر من 180 مخالفة تموينية فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، وذلك بناء على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وتحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية، قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة واشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 35 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 28 محضر عدم حمل شهادات صحية، 21 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وقد قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة والإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 14 محضر عدم حمل شهادات صحية، 13 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، 7 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 22 محضر المخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضر محطة تموين سيارات مخالفة، 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كذلك قامت إدارة تموين شرق تحت إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، محضر بيع سجائر بسعر أزيد، 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 11 محضر عدم الإعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية، 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 27 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، 6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقامت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 11 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وبإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، 16 محضر لعدم حمل شهادات صحيةة، 13 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.