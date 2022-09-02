سفارة ألمانيا وفرنسا تطلقا المهرجان البيئى "معا إلى عالم أخضر" من قلب السيدة زينب

كتبت ـ منال العيسوى

ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخي بالتعاون مع المعهد الفرنسي، وبدعم من السفارتين الألمانية والفرنسية، حدث بيئي ثقافي لمهرجان بيئي لفئة الشباب لمدة يوم واحد، اليوم الجمعة 2 سبتمبر، من قلب السيدة زينب تحت عنوان"معا إلى عالم أخضر"، بمقر المعهد الفرنسى، و من المقرر أن تبدأ الفعالية بجولة إرشادية، حيث يمثل الشباب فئة من فئات المجتمع الأساسية سواء من أجل التحضير لمؤتمر الأطراف للمناخ في شرم الشيخ، أو في رفع مستوى الوعي البيئي من أجل مستقبل مستدام.

ويهدف المنتدى الى تثقيف الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 15 و10 سنوات بمشاركة عشرة منظمات أهلية تعمل في مجال البيئة والتغير المناخي نماذج لأعمالها وتهدف من ذلك إلى إحداث التغيير ورفع مستوى الوعي، وسوف تعقد كذلك ورش عمل عديدة لتدريب وتشجيع جيل الشباب على مفاوضات مؤتمر المناخ وحول العلوم والعادات الخضراء والصديقة للبيئة COP 27 القادم.

جدير بالذكر، أن منتدى القاهرة للتغير المناخي هو عبارة عن سلسلة من الفعاليات الشهرية بالتعاون بين السفارة الألمانية ووزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة الألمانية للتبادل العلمي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية الألمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة، وترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين صانعي القرار السياسي ومجتمع الأعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني. وقد أطلقت مبادرة منتدى القاهرة للتغير المناخي فى نوفمبر.