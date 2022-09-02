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رئيس مدينة المنيا: تحرير 57 محضر تموينى متنوع خلال النصف الأخير من أغسطس

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:39 م
رئيس مدينة المنيا: تحرير 57 محضر تموينى متنوع خلال النصف الأخير من أغسطس سلع -أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، إنه يتم التنسيق مع مديرية التموين بالمنيا، وكذلك المتابعة المستمرة للأسواق لتقديم منتج مطابق للمواصفات وآمن على صحة المواطن وبجودة عالية.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم تحرير 57 محضر تموينى خلال عدد من الحملات الرقابية على الأسواق خلال النصف الأخير من أغسطس 2022  تنوعت ما بين 42 محضر للمحال التجارية والأسواق (23 محضر عدم وجود شهادات صحية، غلق البقالة التموينية فى أوقات العمل المحددة ، 7محضر عدم الإعلان عن الاسعار و11منتجات غير مطابقة للمواصفات) و15 محضر للمخابز البلدى تنوعت بين 12 محضر عدم نظافة أدوات العجين و2محضر نقص وزن، ومحضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.


وحدات محلية

حملات رقابية

مديرية التموين

اخبار المنيا

محافظة المنبا



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