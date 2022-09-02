خلافات الجيرة السبب.. ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 3 أشخاص فى منشاة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى منشاة القناطر بمحافظة الجيزة، نتج عنها إصابة 3 أشخاص، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالتشاجر نتيجة خلافات الجيرة بينهم، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى منشأة القناطر، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح ورش خرطوش.

بمواجهة المتهمين عقب القبض عليهم، اعترفوا أن سبب نشوب المشاجرة خلافات الجيرة بينهم، وأن أحد المتهمين أطلق أعيرة نارية من سلاح نارى خرطوش، مما أدى لإصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.