حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم قدرته على توظيف الشباب

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بعد أن أوهمهم بقدرته على توظيف وتشغيل أبنائهم وذويهم فى العديد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وكلفت بسرعة ارسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بمحافظة المنوفية) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل لنجله.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (المشكو فى حقة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بواسطة النفوذ المزعوم من خلال إدعائه لضحاياه، بأن لديه العديد من العلاقات ببعض الأشخاص وفى إستطاعته توفير فرص عمل لهم ولذويهم "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.