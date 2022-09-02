توسعة طرق ورصفها فى مدينتى كفر الشيخ والرياض.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال توسعة طرق ورصف، وأعمال تطوير، ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة، لإعادة رصف الطرق وتوسعة عدد منها، للقضاء على التكدس المروري، والزحام، لتيسير حركة المواطنين والسيارات، وتوسعة طريق صبري القاضي حتى طريق سخا، وعمل ازدواج للطريق كمحور دائري لمدينة كفر الشيخ، ليكون كمدخل ومخرج غربي للمدينة، بجانب أعمال التجميل بكورنيش ترعة الشاكرية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرفت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، على أعمال التوسعة للطرق والرصف التي تشهدها منطقة غرب مدينة كفر الشيخ، واستكمال أعمال وضع الطبقة النهائية بطريق صبري القاضي، والأعمال التمهيدية لفتح الطريق خلف سوق الجملة والمقابر، بجوار المساكن الجديدة، موجهه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، والانتهاء من الأعمال التمهيدية لربط محور سعد زغلول بطريق صبري، وتخفيف الضغط بمنطقة عمارات الأوقاف وسوق الجملة واختصار المسافة والزمن في تلك المنطقة، لربط الطرق الرئيسية بكفر الشيخ بالطريق الدائري الجديد بكفر الشيخ بعد توسعته وتطويره.

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الرصف بطريق السيد خليل مخالي بطول 1.5كم وعرض من 5 متر الى 6 متر، بالإضافة لأعمال الرصف بطريق مخيزن بداية من كوبرى سيسري بطول ٢٣٠٠م التابع لمديرية الطرق، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً أنه تم وضع مخطط بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لإظهار مركز ومدينة الرياض بالشكل الحضاري والثقافي الذي يليق بها ويتناسب مع تاريخها، ووضع مقترحات لتحسين الصورة البصرية بما يتلائم وطبيعة مدينة الرياض المتميزة عن طريق تصميم شكل اللافتات الإرشادية وواجهات المحلات والمباني.



جانب من الرصف



استمرار الرصف بالطرق بقرى الرياض



متابعة اعمال الرصف