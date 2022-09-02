تطبيق تقنية الـVAR" لأول مرة فى سباقات الهجن بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء على استخدام تقنية حكم الفيديو "VAR" لأول مرة فى سباقات الهجن بشمال سيناء ( أى تقنية حكم الفيديو فى السباقات لتحديد الفائز ) .

وأعلنت محافظة شمال سيناء أن نائب محافظ شمال سيناء تفقد ( اليوم ) لنادى الهجن الرياضى بالعريش ( يرافقه العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وممثلى مديريات : الشباب والرياضة، الإسكان، والطرق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة)، وأعلن رفع كفاءة النادى والمنصة والمضمار بطول 8 كيلو مترات الى جانب ميدان الهجن وغيره من انشاءات ، وكذلك رفع كفاءة المبنى الإدارى وميدان السباقات، وذلك استعدادا لعودة النشاط بالنادى وبدء سباقات الهجن يومى 14 و 15 سبتمبر الجارى .

ومما يذكر أنه سبق الإعلان عن فتح النادى لممارسة سباقات الهجن وبدء تدريب الهجن المشاركة ، وذلك ليتمكنوا خلال الفترة القادمة من تدريب هجنهم وتنظيم سباقات تنشيطية فيما بينهم لرفع مستوى وعودة رياضة مسابقة الهجن في شمال سيناء .

ومما يذكر أيضا أن نادى ومضمار الهجن يقع في منطقة الكيلو 17 غرب العريش، ويضم منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبنى ادارى متكامل من مكاتب وقاعة استقبال مخصصة لكبار الزوار .

ونادى الهجن الرياضي المصرى يعد أول نادى لسباقات الهجن فى مصر، حيث تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وأن مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومترات ، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر، بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف مترا مربعا ، وعلى أرضه انطلقت السباقات وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية ونظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية ، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربى وجمهورها من المتابعين.