اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: من واجب روسيا الأخلاقي التدخل السريع لحماية المواطنين في دونيتسك ولوجانسك

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:00 ص
بوتين: من واجب روسيا الأخلاقي التدخل السريع لحماية المواطنين في دونيتسك ولوجانسك بوتين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء مفتوحا في كاليننجراد أمام الطلاب الفائزين في الأولمبياد ومسابقات الثقافة والفنون والعلوم والرياضة بعنوان "الحديث عن المهم"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسى إن وزير التعليم أخبره أنه خلال جولة تفقدية له أجراها لمدارس إقليم دونيتسك ومناطق أخرى محررة ومن خلال تحاوره مع طلاب المدارس اكتشف أنهم لا يعرفون شيئا عن وجود جسر القرم وكانوا يعتبرونه وهما ولم يعلموا بأن روسيا وأكرانيا كانتا ضمن دولة واحدة تسمى الاتحاد السوفيتي.

وأوضح فلاديمير بوتين أنه بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014 كانت غالبية المواطنين في إقليمي دونيتسك ولوجانسك وشبه جزيرة القرم غير راضين عن نتائج هذا الانقلاب مما دفع نظام كييف إلى نبذهم واضطهادهم وشن حرب ضدهم، لذلك كان من واجب روسيا الأخلاقي التدخل السريع لحماية هؤلاء المواطنين ولم يكن الهدف العدوان على أوكرانيا كما يروج البعض.

وأشاد الرئيس الروسى بالتضحيات التي يقدمها الجنود الروس في دونباس ودونيتسك الذين يخاطرون بأرواحهم لحماية الوطن والمواطنين.

 

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة