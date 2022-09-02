بدء الكشف الطبى للطلاب المقبولين بجامعة المنصورة الأهلية

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، عن بدء إجراءات استلام أوراق الطلاب المقبولين بها، بمقر الكشف الطبى ومقر تقديم ملفات طلاب جامعة المنصورة الأهلية بجامعة المنصورة، بعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية على موقع التنسيق الحكومي.

وتقرر تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم أنه اعتباراً من مساء الخميس بعد الساعة السادسة مساءً يمكن للطالب الدخول إلى موقع جامعة المنصورة الأهلية www.mansnu.edu.eg والضغط على خيار التقدم وذلك لتحديد موعد الكشف الطبى، واتباع باقى الخطوات الموضحة على الموقع، علماً أن الحضور للكشف الطبى غدا السبت بالفترة الصباحية من الساعة 9 ص وحتى 11ص والفترة المسائية من الساعة 1ظهراً وحتى الساعة 3م.