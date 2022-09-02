القبض على سائق دهس شابا بسيارة أجرة وتسبب فى مصرعه بطنطا

الغربية مصطفى عادل

ألقى ضباط مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، القبض على سائق سيارة أجرة بعدما دهس شابا يستقل موتوسيكل بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق فيشا سليم بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية يقودها شاب أسفر عن اصابته باصابات بالغة ووفاته، وفر قائد السيارة هاربا، وتم تحديد هوية السائق وإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإخطار النيابة العامة.