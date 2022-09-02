الشراقوة أهل واجب.. شاب يطلب سيارة لزفته ليفاجئ بـ 50 سيارة فارهة و"فرح محصلش".. صور

الشرقية - إيمان مهنى

"مش عامل فرح ومعنديش أصحاب تزفني نفسي في ناس حواليا تفرحني"، منشور لشاب من أحد قري مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كتبه علي أحد صفحات بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ولم يتوقع المفأجاة، أن يتحول الفرح إلى أكبر زفه في مدينة الزقازيق وتنزرف دموع الفرحة من العروسين .

البداية قبل يومين بقيام العريس ويدعي عبدالله، بكتابة منشور، أكد فيه أن حفل الزفاف، وإنه لم يحجز قاعة أو يجهز حفلًا وسيكتفي بتصوير "سيشن" هو وعروسته، ولكنه ليس له أصدقاء لزفافه من مكان التصوير إلي منزله وأتمنى أن يفرح هو عروسته ويشاركه أحد بالزفه"، وعلى الفور لاقى المنشور تفاعلًا من أهل مدينة الزقازيق، حيث بادر العديد منهم بالتطوع بزفه بسيارته ومشاركته بالزفاف .

ويقول شريف الجعار، أحد مشاركين بالزفاف، إنه فور قراءته المنشور بادر بالإتصال بصاحبه وتبين أنه شاب خلوق وبسيط في بداية حياته، فدعا أصدقائه للمشاركة بالزفاف لاسعادة، كما بادرت النائبة هالة أنيس، عضو مجلس النواب بتوفير سيارة مرسيدس مزينه بالورد لزفاف العروسين .

يضيف فوجئت بتواجد أكثر من 50 سيارة فارهة من مختلف ماركات جاءت للمشاركة في زفاف العروسين، حيث تجمع المتطوعين والذين كانوا بادروا بالمشاركة بعد التنسيق معهم، بالإضافة إلي عدد كبير آخر جاء متطوع من نفسه بسيارته علي بالمكان و الموعد من خلال قراءته للمنشور علي فيس بوك ليشارك في اسعاد العريس.

وتابع، أن فرحة وزغاريد وكلاكسات السيارات المشاركة دعت كل السيارات بالطريق تشارك أيضًا في الزفه لاسعاد العروسين، الذي أبهر أهل المدينة و وصفوها بأنها أكبر وأجمل زفة لعروسين.

وأكد أن الزفة استمرت حتي وصلت إلي القرية التي يسكن فيها العريس ودخل العروسين منزلهم، وهم في قمة السعادة .

وأعرب العريس عن شكره المشاركين بزفافه اللذين اسعدوه هو عروسة، مؤكدًا أن فرحتهم اليوم لا توصف بهذه الزفه وانزرفت الدموع من عينه وهو يتبادل الأحضان مع المشاركين بزفافه.

رسالة عريس الزقازيق



عريس الزقازيق (1)



زفة عريس الزقازيق (2)





الاحتفال بعريس الزقازيق



عريس الزقازيق



أهل الشرقية وعريس الزقازيق