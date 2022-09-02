اعترافات لص المساكن بالقاهرة : نفذت 4 جرائم سابقة بأسلوب التسلق

كتب سليم على

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، أنه تخصص نشاطه فى بسرقة الشقق السكنية بالقاهرة، واعترف بارتكابه 4 جرائم سابقة بأسلوب التسلق.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق"، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" - كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطى، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.