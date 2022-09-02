ففي النمسا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و698 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين و 912 ألفا و972 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 19 ألفا و 428 حالة وفاة.



وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 818 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و219 ألفا و230 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 9 آلاف و291 حالة وفاة.



وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 9 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 137 ألفا و 629 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 3 آلاف و 56 حالة وفاة.



وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 25 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 114 ألفا و 75 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 801 حالة وفاة.



وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 921 إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و 214 ألفا و 579 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و 712 حالة وفاة.



وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و94 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6 ملايين و362 ألفا و902 إصابة، كما سجلت 25 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 157 ألفا و591 حالة وفاة.



وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 180 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 997 ألفا و526 إصابة، كما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12 ألفا وحالتي وفاة.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 2630 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3 ملايين و221 ألفا و984 إصابة، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 ألفا و728 حالة وفاة.



وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و767 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و883 ألفا و957 إصابة، كما سجلت 50 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 61 ألفا و864 حالة وفاة.



وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 1364 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و530 ألفا و325 إصابة مؤكدة، كما سجلت 27 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 143 ألفا و894 حالة وفاة.



وفي الدانمارك، سجلت وزارة الصحة 568 إصابة جديدة و11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و91 ألفا و731 إصابة والوفيات إلى 6 آلاف و928 حالة وفاة.



وفي السنغال تم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 1968 حالة.



وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 20 ألفا و503 إصابة و68 حالة وفاة وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 21 مليونا و888 ألفا و255 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 175 ألفا و663 حالات وفاة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 47 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و110 آلاف و 586 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 8530 وفاة



وفي هونج كونج، سجلت وزارة الصحة 10 آلاف و 586 إصابة جديدة و11 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و551 ألفا و389 إصابة والوفيات إلى 9 آلاف و701 حالة وفاة.



وفي فيتنام تم تسجيل 2680 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 11 مليونا و414 ألفا و359 واستقرار أعداد الوفيات عند 43 ألفا 117 حالة وفاة.

وسجلت كينيا 13 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 338 ألفًا و 183 حالة واستقرت الوفيات عند 5673 حالة وفاة.



وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 621 إصابة وصفر وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 813 ألفًا و437 إصابة واستقرت الوفيات عند 9760 حالة.