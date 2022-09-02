إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة نارية جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع حادث مروري بانقلاب دراجة بخارية بمنطقة عزبة صقر، ما أسفر عن إصابة كل من "جرجس. ع. ش" مقيم بكومير، و"مينا. م. ص"، و"أنطونيوس. ن. ع" مقيمان بعزبة صقر، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج ونزيف في المخ.

وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.