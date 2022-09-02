اليوم السابع
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الجمعة، 02 سبتمبر 2022 06:32 م
أكرم القصاص
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أول مزاد لبيع لعب الأطفال بسوق الجمعة بالإسكندرية.. صور

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:00 م
أول مزاد لبيع لعب الأطفال بسوق الجمعة بالإسكندرية.. صور مزاد لعب الأطفال
الإسكندرية -فريق المحافظات

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تجولت كاميرا اليوم السابع داخل سوق الجمعة بمحافظة الإسكندرية، حيث قام أحد البائعين بابتكار حيلة جديدة، لبيع العاب الأطفال، عن طريق عرضها في مزاد علني للجمهور بأسعار مخفضة.

وقال ميمي محمد، بائع لعب أطفال بسوق الجمعة، أنه قام باللجوء إلى فكرة ابتكار لبيع بضائع لعب الاطفال، وجميعها جديدة، عن طريق القيام بإنشاء مزاد علني للزبائن كنوع جديد من أنواع عرض المنتجات بطريقة أسهل وبيع بشكل أكبر.

وأضاف ميمي محمد لـ " اليوم السابع"، أن فكرة المزاد لقي إقبال كبير من الزبائن، بسبب أن المزاد مكسب لهم من حيث أن الزبون يمكن له شراء أكثر من قطعة واحدة، بسعر رخيص، وفي بعض المزادات يصل عدد 10 قطع بسعر 100جنيه فقط، حيث يتم البيع من خلال مزاد ووضع سعر مبدئي، ثم فتح المزاد لمن يريد الشراء، علي أن يكون أخر سعر هو النهائي .

يذكر أن سوق الجمعة يعتبر أقدم سوف في محافظة الإسكندرية وهو مصدرا اقتصاديا كبيرًا لعدد من المواطنين، ويتوافد عليها أكبر التجار بمحافظة الإسكندرية، حيث كانت المنطقة منتعشة اقتصادياً فقرر عدد من التجار ببيع الأنتيكات والمقتنيات النادرة التى يجلبونها من الخارج ومع مرور الوقت تحولت المنطقة إلى منطقة بيع وشراء كافة البضائع القديمة والجديدة .

 

مزاد لعب الأطفال (1)
مزاد لعب الأطفال 

 

مزاد لعب الأطفال (2)
مزاد لعب الأطفال 

 

مزاد لعب الأطفال (3)
مزاد لعب الأطفال

 

مزاد لعب الأطفال (4)
مزاد لعب الأطفال

 

 


اخبار الإسكندرية

سوق الجمعة

مزاد لعب اطفال

تحطيم الأسعار

اخبار اليوم



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