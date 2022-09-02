اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 06:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى سيناء يتلقون العزاء فى المجاهد عبدالله سويلم أبوجرير بقرية الروضة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:18 م
أهالى سيناء يتلقون العزاء فى المجاهد عبدالله سويلم أبوجرير بقرية الروضة المجاهد السيناوى عبدالله سويلم عيد أبو جرير
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى اليوم الجمعة، المجاهد السيناوى عبدالله سويلم عيد أبوجرير، وأعقب دفنه استقبال ذويه العزاء فى قرية الروضة بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء.

 

والمجاهد عبدالله سويلم أبوجرير من قبيلة السواركة، بشمال سيناء فى قريته الروضة وفيها تم تشييع جثمانه ودفنه بمقابر القرية، توافد على عزاء المجاهد الراحل جموع من أهالى سيناء وقيادات المحافظة.

 

ونعت جمعية مجاهدى سيناء البطل "أبو جرير"، الذى رحل بعد رحلة حياة عامرة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء .

 

وقال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إن البطل الراحل من خيرة أبطال أبناء قبائل سيناء، الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء قام بأعمال بطولية نادرة من نوعها.

 

وأضاف أنه تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لجهوده الوطنية ودوره فى مساعدة القوات المسلحة.


جمعية مجاهدى سيناء

قرية الروضة

سيناء

شمال سيناء



الموضوعات المتعلقة

تطبيق تقنية الـVAR" لأول مرة فى سباقات الهجن بشمال سيناء

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:58 م

سيناء فى القلب.. أكثرمن 11مليار جنيه استثمارات حكومية فى خطة التنمية لعام 22/23..تخصيص 5 مليارات لشمال سيناء و6 للجنوب.. ومشروعات متكاملة فى مجالات الزراعة والرى والنقل والتعليم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:00 م

حظر جمع أموال والتدخين واستخدام الغلايات فى إعداد الشاى بمدارس شمال سيناء

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:00 ص

مصرع فتاة غرقا فى أحد شواطئ العريش بشمال سيناء

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:14 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة