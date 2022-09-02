أهالى سيناء يتلقون العزاء فى المجاهد عبدالله سويلم أبوجرير بقرية الروضة

شمال سيناء - محمد حسين

توفى اليوم الجمعة، المجاهد السيناوى عبدالله سويلم عيد أبوجرير، وأعقب دفنه استقبال ذويه العزاء فى قرية الروضة بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء.

والمجاهد عبدالله سويلم أبوجرير من قبيلة السواركة، بشمال سيناء فى قريته الروضة وفيها تم تشييع جثمانه ودفنه بمقابر القرية، توافد على عزاء المجاهد الراحل جموع من أهالى سيناء وقيادات المحافظة.

ونعت جمعية مجاهدى سيناء البطل "أبو جرير"، الذى رحل بعد رحلة حياة عامرة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء .

وقال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إن البطل الراحل من خيرة أبطال أبناء قبائل سيناء، الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء قام بأعمال بطولية نادرة من نوعها.

وأضاف أنه تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لجهوده الوطنية ودوره فى مساعدة القوات المسلحة.