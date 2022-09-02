اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. التموين: معرض "أهلا مدارس" مستمر حتى 10 سبتمبر

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين: معرض "أهلا مدارس" مستمر حتى 10 سبتمبر معرض أهلا مدارس - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

"مياه القاهرة" تؤجل قطع المياه عن منطقة زهراء المعادى المقرر السبت لموعد آخر

نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. مكتب التنسيق يؤكد إعلان النتيجة مساء اليوم

التموين: معرض "أهلا مدارس" مستمر حتى 10 سبتمبر

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. بدء تسجيل الرغبات السبت 3 سبتمبر بموقع التنسيق

 


التموين

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التعليم العالى

التربية والتعليم

الثانويه العامه

المرحله الثانيه

وزاره النقل

وزاره التموين

اهلا مدارس



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