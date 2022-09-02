أخبار × 24 ساعة.. التموين: معرض "أهلا مدارس" مستمر حتى 10 سبتمبر

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"مياه القاهرة" تؤجل قطع المياه عن منطقة زهراء المعادى المقرر السبت لموعد آخر
نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. مكتب التنسيق يؤكد إعلان النتيجة مساء اليوم
التموين: معرض "أهلا مدارس" مستمر حتى 10 سبتمبر
تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. بدء تسجيل الرغبات السبت 3 سبتمبر بموقع التنسيق
وزير التموين يعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلى واستلام 4.2 مليون طن
تعليم القاهرة تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول برياض الأطفال في المدارس الرسمية
وزيرة الهجرة تستقبل رئيس المنتدى المصرى فى "جوهانسبرج"
وزير التموين يتفقد مجمع الصناعات الغذائية لـ"قها وإدفينا" باستثمارات 10 مليارات جنيه
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