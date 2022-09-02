أخبار × 24 ساعة.. التموين: معرض "أهلا مدارس" مستمر حتى 10 سبتمبر

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"مياه القاهرة" تؤجل قطع المياه عن منطقة زهراء المعادى المقرر السبت لموعد آخر

نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. مكتب التنسيق يؤكد إعلان النتيجة مساء اليوم